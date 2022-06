AMLO esperará a conocer invitados a la Cumbre de las Américas para definir su asistencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esperará hasta conocer la lista de invitados de Estados Unidos para definir su asistencia a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles, California, la próxima semana.

"Estamos esperando, ayer un funcionario de Estados Unidos muy cercano al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las listas o hace falta distribuir algunas invitaciones, vamos a esperar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que esperará la respuesta de que se invite a todos los países de la región y no se excluya a nadie.

"Pero insisto no hay prisa. Estamos muy cerca, hay varios vuelos afortunadamente a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles y termina el viernes por la tarde-noche, y me quedo allá hasta el sábado si voy; si no voy, México va a estar presente y nos va a representar el canciller Marcelo Ebrard".

El presidente López Obrador señaló que hay muy buena relación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con los funcionarios de su gabinete.

"Es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, muy buena con sus colaboradores Juan González; con el jefe del departamento de estado; Blinken; su asesor para asuntos de seguridad Sullivan, gente que tiene experiencia, son profesionales".

"Llevamos una buena relación, nos caemos bien, nos respetan, nosotros los respetamos y estamos en espera de que se tome una decisión, desde luego ellos tienen que resolverlo escuchando a todos, como lo están haciendo seguramente, ya saben cuál es nuestra postura".