AMLO espera que España acepte pronto a Quirino Ordaz como embajador

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este miércoles su esperanza de que en los próximos días, España acepte el nombramiento del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México en aquel país.

"Va bien, es un proceso tardado, pero no ha habido ninguna notificación del Gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Agregó que, pese a que sus adversarios quisieran que hubiese un conflicto con el gobierno español, las relaciones entre ambas naciones "están bien", aunque aceptó que existen discrepancias, especialmente porque España no aceptó ofrecer una disculpa por la conquista para reiniciar una nueva relación bilateral.

"Nosotros estábamos planteando que se ofrecieran disculpas como lo hemos hecho nosotros para reiniciar una nueva etapa de reconciliación, de más cercanía, de hermandad, pero lo tomaron a mal, ni siquiera me respondieron la carta", lamentó.

Sin embargo, aseguró que "eso ya pasó" y pidió que cada quien asuma su responsabilidad, aunque afirmó que la disculpa "hubiera ayudado mucho, pues es muy importante pedir perdón" y dijo que los pueblos originarios merecían una disculpa.

López Obrador reiteró que antes existía una estrecha relación de España con los gobiernos neoliberales y las empresas de esa nación pues "hacían lo que querían" en México, especialmente en los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Nos veían como tierra de conquista, nos veían como una segunda conquista, pero eso ya se acabó. Hay pruebas abundantes de eso con Repsol, OHL e Iberdrola", remató.

Sobre las propuestas para integrar el servicio exterior que han generado polémica como la del historiador Pedro Salmerón, y los exgobernadores del PRI, Claudia Pavlovich y Alejandro Aysa, el mandatario dijo que el Senado es quien tendrá que aprobarlos.

"Yo hablé con ellos en su momento y le encargué a la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) que estableciera comunicación y se iniciaran los trámites nada más, pero son nuestras propuestas, el Senado va a decidir sobre esto", expresó.