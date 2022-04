AMLO enviará hoy su iniciativa de reforma electoral al Congreso

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, adelantó que este jueves 28 de abril enviará al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma electoral.

Durante su "mañanera" de hoy, López Obrador explicó que dicha propuesta será presentada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

"Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso. Hoy se envía la propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y en su caso se apruebe, vamos a presentar esta propuesta, lo va a hacer el secretario de Gobernación", informó el mandatario.

"No creo que haya otro país en el mundo, y es vergonzoso, con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias del poder dominando el país y grupos de intereses creados que mandan y deciden, que llegaron al extremo de subordinar a todos los poderes públicos. En la práctica lo he dicho: No había una democracia", agregó el presidente al justificar su propuesta.

PUNTOS PRINCIPALES DE LA REFORMA

• Reducción en el número de diputados plurinominales.

• Desaparición de senadores plurinominales.

• Elección ciudadana de Consejeros Electorales.

• Reducción de financiamiento a partidos políticos.

• Reducción de presupuesto para realizar elecciones.

• Voto electrónico.

• Participación de mexicanos en el Extranjero.

• Participación directa de los ciudadanos.

• Se modificarán 18 artículos constitucionales. El objetivo es hacer más barata la democracia en el país. La creación de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

• Federalización de las elecciones, desaparición de OPLES y Tribunales electorales locales.

•Ahorro de 24 mil millones de pesos.