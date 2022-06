AMLO emplaza a oposición a dejar doble discurso por moratoria

El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a la oposición a dejar el doble discurso y que "hoy" definan si continuarán con su "moratoria constitucional" o coinciden con el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Osorio Chong, que no debe detenerse el trabajo legislativo porque eso lastima al país.

"Necesitamos una deflación que hoy nos digan, iba a decir hoy, hoy, hoy, que nos digan si es así o es como lo dijo Chong ayer, para saber, no al doble discurso, no a la hipocresía".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó los mensajes de PRI, PAN y PRD que han señalado que "en respuesta a la petición ciudadana, o sea, hicieron una consulta ¿les preguntaron a ustedes?, los partidos que conformamos la coalición Va por México hemos formado la moratoria constitucional, para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados".

"Me llama la atención lo de la petición ciudadana, por qué no me enteré de esa consulta".

Luego habló de un mensaje en Twitter del presidente nacional del PAN, Marko Cortés:

"El gobierno de Morena se ha dedicado a atacar y destruir programas por capricho autoritario, hoy se firmó el acuerdo de moratoria constitucional con lo cual hace un llamado a la sociedad para juntos de defender a nuestra constitución"…

Señaló que ojalá y los líderes de la oposición ratifiquen si van con la "moratoria constitucional" o "que han pensando".

"Por qué nada de ese juego, de esa la simulación de que los líderes, los dirigentes dicen moratoria constitucional y algún diputado y senador dicen no".

Ayer lunes el senador Miguel Ángel Osorio Chong se pronunció en contra de la moratoria anunciada por los líderes del PRI, PAN y PRD.