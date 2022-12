AMLO dice que no aceptara apoyo de empresarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que participó en una reunión con empresarios, entre los que estuvieron Antonio del Valle, Francisco Cervantes y Claudio X. González padre, en la que les refirió que no aceptaría el apoyo de dicho sector.

"Con mucha elegancia le dijo que no íbamos a poder transformar el país con el apoyo de los empresarios ni con el apoyo de los periodistas ni de los intelectuales orgánicos ni con el apoyo del círculo rojo. Que la opción era, o que habíamos decidido, era apoyar a la mayoría de los mexicanos, a los más necesitados, por humanismo", comentó en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Aseveró que también le dijo al empresario que busca la politización de la sociedad, y que le negó que sea polarización.

Me preguntó que por qué la polarización, me confesó algo que no sabía, que veía las mañaneras, es decir, nos está viendo ahora, como muchos otros. Que por qué la polarización, que si no pensaba que iba a quedar el país dividido, que iba a dejar yo el país dividido, que si no era mejor la unidad nacional, y le dije que no era polarización, sino politización.

Señaló que el apoyo a la población con menos recursos es un proyecto de su mandato porque son leales, y que ese grupo de empresarios no tiene cabida porque son lo contrario.

"Le dije al señor Claudio que entendiera que no era un asunto personal, que yo tenía una tarea, una misión y que la quería cumplir. No es algo que esté llevando a cabo solo, y son también millones de mexicanos que estamos trabajando juntos", dijo.

Añadió que no le preocupa que haya personas que digan que están decepcionados de su gobierno y la forma en cómo se dirige al país. "Uno o dos que dicen: ‘ya me decepcioné’, pero una golondrina no hace verano".