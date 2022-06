AMLO destaca que Joe Biden no construirá muro en frontera con Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, haya declarado que no construirá tramos de muro en la frontera entre la Unión Americana con México, pues reclamó que los últimos mandatarios del país vecino tenían como manda hacerlo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal detalló que en sus periodos como presidentes de Estados Unidos construyeron tramos del muro fronterizo George Bush -padre e hijo-, Barack Obama, y Donald Trump, a quien señaló de ser quien más habló del tema.

Informó que habló por teléfono con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, acerca de que si no fuera por los migrantes, Estados Unidos no sería una gran nación.

"Pero hablábamos del muro, mi amigo Donad Trump con lo del muro, en eso no hay coincidencia, y le tengo que reconocer al presidente Biden que dijo: 'no se va a construir el muro' y es el único en los últimos tiempos, porque tenían como manda, los presidente de Estados Unidos, hacer muro. No hay que pensar que solo el presidente Trump, él fue quien habló más sobre el tema, pero hizo muro Bush papá, Bush hijo, hizo muro Clinton, Obama, y Trump, y el único que dijo ‘no vamos a hacer un muro’, fue el presidente Biden. Entonces no podemos olvidarnos de eso", dijo.