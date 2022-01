AMLO descarta reconsiderar propuesta de Pedro Salmerón como embajador en Panamá

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le llamó la atención que la Cancillería de Panamá se pronunciara sobre la designación de Pedro Salmerón como embajador, porque aún no envían solicitud de beneplácito a ese país.

"No sé qué cosa es lo que plantean (Cancillería de Panamá). No se ha enviado la solicitud, me llamó la atención que ya estén respondiendo, como por adelantado, es que el conservadurismo es así, no les gusta alguien y a darle fuerte y los medios".

El presidente López Obrador dijo que no es necesario reconsiderar su propuesta porque considera que Salmerón es una persona capaz y es uno de los mejores historiadores de este país, después de Friedrich Katz.

"Pero resulta que opinó que los de la Liga (Comunista) 23 de Septiembre no eran malas personas y se desata una oposición fuertísima, eso se tiene que ver porque se vincula a la liga con el asesinato para mí, indebido, señor (Eugenio) Garza Sada, y eso no se ha podido superar por ciertos grupos. Lo viví cuando propuse en el Senado que la hija de doña Rosario Ibarra fuera presidenta de la CNDH, como el hijo de doña Rosario había participado en esos tiempos porque no había libertades, como se luchó en Guerrero y en esos lados, pues como era la hermana de un desaparecido en esa época, en el Senado hubo una campaña en contra", expuso.

Criticó que en el fondo la oposición a Rosario Piedra era la carga ideológica, un rechazo, algo parecido es esto, guardada las proporciones.

Reiteró que si en contra de Pedro Salmerón hay un juicio, pruebas, está en el MP y en un Juez lo acusa, "¿cómo lo vamos a defender?, de ninguna manera, pero ¿nada más por el linchamiento mediático?, ¿qué no ven el daño que ocasionan?, no solo a él, sino a sus familiares, que no saben haber cierto respeto".