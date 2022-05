AMLO descarta problemas con rediseño del espacio aéreo del Valle de México

Al manifestar "que se vayan con su cuento a otro lado", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró "categóricamente" que no hay ningún problema con el rediseño del espacio aéreo del Valle de México.

En conferencia de prensa matutina este martes, el titular del Ejecutivo federal acusó que los presuntos problemas de rediseño los inventaron sus adversarios y la prensa "conservadora".

Afirmó que cuando se buscaba construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, quienes hicieron los estudios del manejo del espacio aéreo "actuaron de manera tendenciosa" y recibieron sobornos para asegurar se debía cerrar el AICM y la Base Aérea de Santa Lucía.

"Se está viendo todo, no hay ningún problema de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora (…) entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo, al contrario, cuando iban hacer el aeropuerto en Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios del manejo del espacio aéreo actuaron de manera tendenciosa por decir lo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el Aeropuerto de Texcoco, porque el plan que tenían los promotores de esta obra era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto con las 600 hectárea para hacer una especie de Santa Fe, un negocio inmobiliario.

"Entonces tenían que decir, cerrar el actual aeropuerto y no solo el actual aeropuerto, cerrar también el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué les mando a decir? Que se vayan con su cuento a otro lado", dijo.