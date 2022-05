AMLO definirá mañana si asistirá o no a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que es probable que este viernes defina si asistirá o no a la Cumbre de las Américas del mes próximo y aclaró que su participación dependerá de que se invite a todos los países de la región.

"Mañana, es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la Cumbre, mañana en la mañana, es probable, porque estamos valorando una serie de factores".

-

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que su asistencia al encuentro en Los Ángeles, California dependerá de que el Gobierno de Estados Unidos invite a todas las naciones y quien decline participar "es otra cosa".

"Eso es otra cosa, el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie".

El presidente López Obrador dijo que ayer recibió la invitación formal por parte del gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

Washington aún no lo ha invitado

"Me llegó ayer la invitación, está fechada, como que está mal el correo, porque está fechada desde hace cinco días, pero me llegó ayer, voy a averiguar por qué tan tarde".

Al cuestionarle si México ha sido presionado por estados Unidos, como lo acusó el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, el mandatario expresó:

"Hay muy buena relación con el presidente Biden y con el Gobierno de Cuba y consideró que el presidente Miguel Díaz-Canel es una gente íntegra, con principios y honesta".