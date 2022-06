AMLO defiende nombramiento de Clara Luz Flores como titular del SENSP

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la expriista Clara Luz Flores Carrales, a quien designó como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), por las críticas que recibió por sus nexos con la secta NXIVM y su líder Keith Raniere, ello tras su nombramiento la semana pasada.

Durante su conferencia matutina de este lunes, AMLO dijo que "el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra porque en estos casos los que critican, mucha veces no tienen autoridad moral y como son muy hipócritas, piensan que pueden estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio porque es una especie de enajenación".

El mandatario respaldó a Clara Luz Flores, quien tras 22 años de militancia en el PRI, fue candidata de Morena al Gobierno de Nuevo León en los comicios de 2021, pues argumentó que no hay que levantar falsos testimonios ni hacer señalamientos a la ligera cuando "ellos son puros aunque sean corruptísimos pero se sienten como con licencia para robar solo por su estrato o clase", en referencia a sus adversarios.

Asimismo, el presidente López Obrador exhortó a "no hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios" sobre la designación de Clara Luz Flores Carrales en el SENSP, ya que aseguró que respeta "los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño del cargo".

"Nosotros somos un equipo y nos ayudamos mutuamente y cuando hay algo irregular se advierte, se sabe", dijo AMLO, además que enfatizó que está entregado de cuerpo y alma a cumplir con su función como presidente de México.

El pasado 21 de junio, la excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, fue designada titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La exalcaldesa de Escobedo sustituyó a Leonel Cota Montaño, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 19 de abril, tras ser designado director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, formalizó el nombramiento en sus oficinas de la Ciudad de México el pasado martes.

Y es que la excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León había estado fuera del foco público después de los comicios de junio de 2021, en los que perdió la elección frente al actual gobernador, el emecista Samuel García Sepúlveda, en lo que fue una contienda plagada de polémicas.

Entre las polémicas que ha enfrentado se encuentra que en plena campaña para la gubernatura revelaron sus nexos con la secta NXIVM y su fundador Keith Raniere por medio de un video, lo cual ella negó y después admitió su "error" al haberse reunido con el líder de la secta.

A través de un video, que publicó en sus redes sociales, señaló: "cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NXIVM", pidió perdón y advirtió: "me tropecé como todas, pero como todas ahora me levanto".