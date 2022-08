AMLO defiende investigación de la comisión del caso Ayotzinapa

Ante las voces que cuestionan la investigación sobre el caso Ayotzinapa, pues no incluye en ella al expresidente Enrique Peña Nieto o al general Salvador Cienfuegos, entonces titular de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que esperen a que concluyan las investigaciones de la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, pues reiteró que el caso no está cerrado.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecuto federal señaló que lo que se busca es que se conozca dónde están los restos de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, pero indicó que se tiene que tener certeza completa y absoluta sobre las evidencias y declaraciones que haya.

"Desde luego el seguir con la investigación porque el momento que se detiene a participantes, pues ellos van a declarar, se van a defender, van a aportar más información, de ahí que no se pueda cerrar el caso y lo que nos interesa mucho, mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Sí hay en el informe evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero pues tiene que tenerse certeza completa, absoluta".

"Había una relación de complicidad, de componendas. En el caso de los abusos de García Luna, en el caso de Ayotzinapa, muchos fueron cómplices. Entonces por eso, que si no se está incluyendo a Peña, que si no se está incluyendo al general Cienfuegos, que si no se está incluyendo al Ejército, espérense, porque los mismos que encubrieron y que ahora, tratando de salirse están negando la investigación, lo que están provocando es que se exhiban más", dijo.