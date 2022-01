AMLO defiende a Javier May como nuevo director de Fonatur

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Javier May, nuevo director de Fonatur y encargado del Tren Maya, es un hombre de "principios, con ideales, honesto y trabajador" y dijo que quisiera tener "cien hombres así" en su gobierno.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo defendió al exsecretario de Bienestar por las críticas de no tiene estudios universitarios.

"Se hizo el cambio porque May es una gente de trabajo, de campo, fue muy cuestionado porque no terminó la licenciatura. De los tres mejores presidentes de México hay uno que estudió hasta la educación básica y fue un gran presidente, y de los peores presidentes en la historia se han graduado en Harvard, eso no es decisivo".

Señaló que Javier May es un hombre con principios, con ideales, honesto, trabajador. "Yo quisiera 100 así, nada más tenemos 50 mujeres y hombres, y miren lo que estamos haciendo".

El presidente López Obrador comparó al director de Fonatur con Delfina Gómez, secretaria de Educación, quienes "por voluntad del pueblo" y "no por dedazo", han desempeñado cargos de elección popular.