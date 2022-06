AMLO cuestiona que aliados de 'Alito' Moreno no lo defiendan

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "unos ingratos" a los aliados de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, pues manifestó que se quedan callados, "ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo", luego de que se filtraran audios de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal cuestionó que tampoco salgan a defender al líder nacional del tricolor los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y de forma irónica manifestó: "Alito aguanta, el pueblo se levanta".

"Lo que llama la atención es que están cuestionado al presidente del PRI, y en vez de salir a defender, son unos ingratos, se quedan callados, porque ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo".

"¿Ha salido este señor del PAN (Marko Cortés) a defenderlo? ¿Ha salido Diego (Fernández de Cevallos) ¿(Vicente) Fox? ¿(Santiago) Creel? ¿(Felipe) Calderón? Alito aguanta, el pueblo se levanta", comentó de forma irónica.

Ayer miércoles, los diputados de Morena pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacer una investigación sobre Alejandro Moreno sobre supuesto lavado de dinero con recursos públicos, luego que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, difundiera unos audios del líder del tricolor.

Ante esto, el presidente López Obrador señaló que es una tarea que tiene que resolver la FGR y no su gobierno, porque "si no, nos acusan de persecución".

"Es un asunto de la Fiscalía, pero ya no meternos en cuestiones partidistas, ya la gente sabe, aunque no se ha difundo mucho, pero cuando se trata de estas cosas, no todos los medios informan".

"Pero que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la Fiscalía en este caso la que resuelva, porque si no nos acusan de persecución y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza. Además en sentido estrictamente político, hasta ayuda el que todo esto se ventile para que se sepa cada vez más. Es que antes se cometían toda clase de fechorías y la gente no se enteraba", dijo.