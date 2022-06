AMLO cuestiona al PAN por decir que Morena es el nuevo PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a la oposición, sobre todo al PAN, por señalar que Morena es el nuevo PRI, cuando priistas y panistas son aliados electorales.

"Ahora dicen que el movimiento nuestro (Morena) es el nuevo PRI, pero si es tan malo el PRI ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN?".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que los priistas y panistas tienen un problema ideológico, por lo que –dijo- deben hacer un análisis de fondo con los resultados de los comicios del pasado domingo.

“Tienen que hacer un análisis de fondo, no caer en el autoengaño, ayer celebrando, de seis ganamos dos, pero ellos decían que nos iban a ganar las seis, o sea, nos fue bien. Leía a otros más famosos diciendo que si se perdieron no sé cuántas gubernaturas, pero no fue aniquilante".

El jefe del Ejecutivo que si tuviese que dar un consejo a los del PRI, en voz alta, les diría: reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo.

"Por ejemplo, se propone la reforma energética y era votar en favor de la CFE, esa empresa la creó el general Cárdenas y quien la nacionaliza es el presidente Adolfo López Mateos, la reforma era para fortalecer a la CFE una empresa pública.

"Y estos señores votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por seguir socavando a las empresas públicas, pero como van a actuar así, en el caso del PAN, cuando propusimos que se elevara a rango constitucional lo de la pensión de los adultos mayores, votaron en contra, los considero más sinceros porque ese pensamiento conservador lo han sostenido por mucho tiempo".

El presidente López Obrador dijo que la democracia necesita partidos, organizaciones políticas y oposiciones fuertes no paleras.

"Si se tratara como era antes, de simular, que había democracia ya hubiésemos llegado a acuerdo", señaló.