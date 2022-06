AMLO critica otra vez a Carlos Alazraki y comunidad judía lo condena

Luego de criticar al comunicador Carlos Alazraki, a quien además de llamar conservador, lo calificó como "hitleriano", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que se refería a sus ideales.

López Obrador dijo que tiene buenos amigos dentro de la comunidad judía; sin embargo, ésta salió a la defensa de Alazraki y condenó los dichos del mandatario.

"En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe", dijo ayer AMLO en su conferencia mañanera.

Al respecto, diversas personalidades del entorno político, incluso la comunidad judía condenó dicho calificativo.

A través de una misiva, la Comunidad Judía de México rechazó el uso del término "hitleriano" para referirse a alguien, por lo que indicó que "toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable".

A este comunicado se unió la diputada panista, Margarita Zavala.

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Lía Limón, expresó su solidaridad con Alazraki, al tachar de inadmisible el término usado por el presidente.

"El presidente exige respeto pero él no lo hace con los demás", escribió el exprocurador General de la República, Ignacio R. Morales Lechuga, en su cuenta de Twitter.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, pidió al jefe del Ejecutivo cuidar sus palabras, puesto que: "Su investidura no le da ningún derecho a calificar como 'hitleriano' a @carlosalazraki por externar su opinión".