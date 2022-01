AMLO crítica asistencia de Lorenzo Córdova a plenaria del PAN; 'debería de ser imparcial'

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, haya acudido ayer a la convención plenaria de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), pues señaló que debe ser una autoridad imparcial y debe cuidar las formas "porque la forma es fondo".

"Están quedando desnudos como la fábula del rey que va desnudo, a lo mejor no se dan cuenta. Ayer, por ejemplo, estaba viendo como el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN, imagínense, el director, coordinador, presidente del INE encabezando el congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta o no les importa".

Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que este acto ayuda a terminar con la simulación del consejero electoral.

"Es el presidente del INE en un congreso del PAN, y dice Pedro Miguel (en Twitter): 'me encanta esa foto', yo también lo comparto, estoy de acuerdo, será porque no me gustan las simulaciones (...) hay dirigentes de otros partidos que, como decíamos, su verdadera doctrina es la hipocresía, o sea, unos corruptos cínicos, y otros corruptos hipócritas".

"Aun cuando podemos no estar de acuerdo con eso, hay que verle también la parte positiva, y yo lo que veo como positivo es que se va terminando con la simulación, que era un elemento central de la política antidemocrática desde el Porfiriato, la simulación, el que las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo. Siempre había elecciones aunque todo fuese una simulación, ya de antemano se sabía quién iba ganar".

"Hay dirigentes que se presentan como independientes, pero es puro choro mareador", agregó.

