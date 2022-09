AMLO critica alertas de viajes emitidas por EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las alertas que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajada en México, en la que pide a sus ciudadanos no visitar estados de México por altos índices de violencia, pues aseguró que no son serias, son de mal gusto, "es de metiches" y afirmó que tienen una intensión política.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que él no pide que los mexicanos no visiten estados de la Unión Americana pese a que también registra actos de violencia y de inseguridad.

El mandatario federal llamó al Gobierno estadounidense a ir haciendo un lado estas alertas.

"También como los anuncios que hacen en la Embajada de Estados Unidos, 'no vayan a este estado', también con tintes políticos. Es como si yo digo: ‘no vayan a Los Ángeles, no van a Nueva York'. ¿Supieron lo que pasó en Nueva York? A ver, por qué no buscan el video, vamos a verlo, ni modo que vaya yo a decir: ‘no vaya a Nueva York' que es como una ciudad bellísima, los que tiene posibilidad de hacerlo. Además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes es como una especie de capital del mundo. Claro que tienen problemas, como lo que vamos a ver, pero ni modo que yo diga 'no vayan Nueva York, porque miren lo que está pasando'.

"Además es de mal gusto, es de metiches, o sea, eso no es serio, pero ya quedó como práctica política, y todo eso hay que irlo haciendo a un lado", dijo.