AMLO confirma que se reunió con fiscal Gertz Manero

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el pasado viernes se reunió en Palacio Nacional con el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, pero aseguró que no se tocó el tema de los audios filtrados, donde se escucha al fiscal reclamar al papá de Emilio Lozoya y le pide que desista de un amparo.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que con el fiscal se trató el tema de avanzar en el caso Ayotzinapa, además de darle más celeridad a otros asuntos "que la gente quiere solución, que quieren que ya se resuelva o que pasen al Poder Judicial".

TAMBIÉN LEE Adán Augusto rechaza que haya habido reunión entre AMLO y Gertz Manero

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que el jueves por la mañana también recibió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

"Estuvieron el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, el jueves, y el viernes el fiscal, periódicamente nos reunimos para ver asuntos de interés público, por lo general asuntos de Estado y en un ambiente de respeto a las autonomías, a la independencia de los poderes, intercambiamos puntos de vista. Sí estuvieron presentes el jueves en la mañana el presidente de la Suprema Corte y el viernes el fiscal".

VER MÁS AMLO reitera confianza en fiscal Gertz Manero tras filtración de audios

"¿Se tocó el tema de los audios?", se le preguntó.

"No, no, no, hablamos en el caso del fiscal, con algo que he planteado aquí de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, que quieren que ya se resuelva o que pasen al Poder Judicial, sobre este tema y traté también lo de Ayotzinapa, es algo que tenemos pendiente, básicamente", dijo.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con el ministro Arturo Zaldívar planteó la necesidad de que jueces y magistrados actúen con rectitud y honestidad, porque "se arriesga la vida de muchas personas, cuando se detiene a delincuentes y en algunas ocasiones los liberan".