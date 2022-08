AMLO confirma aumento en costo de construcción de Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas tuvo un incremento en su presupuesto debido a que no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan para su operación así como la construcción de un gasoducto, por lo que se amplió el presupuesto entre 2 y 4 mil millones de dólares.

Sin embargo, señaló que "de todas maneras salió más barata que como estimaban cobrar empresas extranjeras".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que la población mexicana debe estar tranquila porque en la construcción de esta obra no hay corrupción y nadie hizo negocio para provecho personal "no somos rateros".

Afirmó que su gobierno informará "como lo está informado el Consejo de Pemex" del costo de la refinería y de este presupuesto adicional.

"Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originariamente en equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto, pero tienen que estar ustedes y desde luego la población de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay corrupción, que no ya no es el tiempo de antes. La responsable de construir la refinería de Dos Bocas, Rocío Nahle, es una mujer íntegra, honesta, porque esto es muy importante y ya está terminada la refinería, si quisiéramos hacerla ahora nos saldría al doble y no la terminaríamos en el tiempo que se construyó. Es una gran obra.

El acto formó parte de la celebración del cuarto año de su triunfo electoral de 2018

"Vamos a informar como está informado el Consejo de Pemex sobre el costo de la refinería y de este presupuesto adicional que implica construir otros equipos, que no se contemplaron en el costo inicial y también todo el costo de integración y ya lo que va implicar la operación de la refinería. Pero estamos muy contentos con esta obra porque ya la concluimos, vamos a procesar 340 mil barriles de petróleo crudo", destacó.

La construcción de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco tendrá un costo total de 20 mil 89 millones de dólares, más del doble de los 8,918.5 millones que el gobierno del presidente López Obrador estimó originalmente.

'NO SE ESTIMAN SANCIONES, PERO NO SOMOS RATEROS'

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que pese a este aumento no habrá sanciones para funcionarios que realizaron el costo inicial de la refinería por no haber contemplado un presupuesto completo.

"¿Cuánto se incrementó el costo de la refinería?", se le preguntó.

"Como 2 o 4 mil millones de dólares más porque no se contempló todo, de todas maneras salió más barata que como estimaban cobrarla empresas extranjeras".

"¿No se estima sanciones para los funcionarios que hicieron el costo inicial?", se le insistió.

"No, no porque costó lo que se estimó para el número de plantas originales. Lo que sucede es que no estaba incluido el gasoducto y eso se incluyó y se ha aclarado perfectamente, pero va a estar muy difícil que lo acepten, porque no es el propósito, pues de informarse sobre el costo, no, es golpear, nada más que no van a poder porque no somos lo mismo, no somos ladrones".

"No permitimos la corrupción, no somos rateros. El problema de los gobiernos neoliberales es que eran muy ladrones, muy rateros, y no solo los políticos, sino los empresarios que en sentido estricto ni eran empresarios, eran traficantes de influencias, pero mucho muy corruptos", contestó.