AMLO comparte video de recuperación; rechaza haber tenido tratamiento especial

Mientras se recupera por contagiarse por segunda vez de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un mensaje de video en redes sociales, en el que informó que se recupera y sigue con sus actividades por el bien de México y su pueblo.

"Es bastante alentador comprobar que esta variante ómicron no tiene la letalidad de la delta", expresó y agregó que no tiene síntomas "que me puedan preocupar".

En el video se observa que está con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quienes portan cubrebocas.

Señaló que no tuvo un tratamiento especial porque no tuvo calentura, dolor de cabeza, ni falta de oxigenación, solo la ronquera.

Recordó que, aunque se rían sus adversarios y critiquen al secretario de Salud, Jorge Alcocer, su mamá le ponía VapoRub.