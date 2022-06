AMLO celebra elecciones tranquilas, pero acusa campaña en su contra

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que en las elecciones de este 5 de junio en seis entidades, no hubo actos graves de violencia, a pesar que "se encendieron las pasiones"; sin embargo, también lamentó que días antes se orquestara lo que consideró una campaña en contra suya y de su gobierno.

"Es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia, graves, a pesar que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias, mis felicitaciones", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes, tras las elecciones de ayer domingo.

Subrayó que, al margen de los resultados, "lo más importante fue la no violencia", y aprovechó para mostrar el último corte dado a conocer por las autoridades electorales.

(ESPECIAL)

Y ya concluido el proceso, dijo a sus adversarios que "el pueblo es mucha pieza; yo ya no debería estar dando consejos, pero deberían de hacer una revisión de sus estrategias, les afecta mucho su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, ahí está la esencia de todo".

Acusó que en estas elecciones, la oposición apostó, "como era antes, a los medios de información y a la manipulación, pensando que el pueblo es tonto".

"No deberían echarme la culpa, se van además por lo fácil y absurdo, ahora antes de la elección arman una campaña de que tengo vínculos con el narcotráfico, sin ninguna prueba", manifestó al decirse víctima de los medios y sus adversarios.

No obstante, puntualizó que "esta transformación ha sido, es y será pacífica, pero profunda, igual que la Independencia, la Reforma y la Revolución... Estamos arrancando de raíz al régimen de injusticia y privilegios, pero para los opositores fue sorpresivo; ¡pensaban que era discurso, pero no, este es un cambio verdadero!", finalizó el presidente.