AMLO carga contra Monreal por avalar 'hipocresía de los conservadores'

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al coordinado de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, por avalar la falsedad, la politiquería y la hipocresía de los conservadores.

En la discusión de la reforma del Ejecutivo para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el senador Monreal votó en abstención.

"Es su libertad, no estoy de acuerdo desde luego con su postura porque estaba avalando, la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres".

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la 11 Zona Militar, el presidente López Obrador celebró que se esté aprobando la iniciativa.

"Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores", destacó.