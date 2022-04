AMLO asevera que se dará a conocer qué sucedió y responsables de caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se prepara la presentación de un informe sobre avances en las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde se va "a dar a conocer lo que se considera sucedió realmente y quiénes son los responsables".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal adelantó que en el informe se conocerán los móviles de la desaparición de los jóvenes el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Aseguró que la investigación sobre el caso Iguala está abierta, por lo que cumplirá el compromiso de no impunidad.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que si la oposición hubiera ganado la presidencia en 2018 se hubiera dado carpetazo, "pero como la gente votó por una transformación pues ahora este caso y otros se van a aclarar".

"Es una investigación en curso que va a tener resultados ahora, hay más elementos y pronto vamos ya a dar a conocer lo que se considera sucedió realmente y quiénes son los responsables y vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto, fue un compromiso que hicimos, hemos enfrentado obstáculos pero hay voluntad para llegar a fondo.

"Y sí, no se está viendo de manera aislada, es conocer los móviles, conocer quienes participaron, por qué mintieron, dando a conocer una versión que no corresponde a lo que sucedió, lo más importante saber dónde están los jóvenes, todo completo y se está avanzando y vamos a tener ya una primera información pública con todos los elementos. No se va a ocultar nada", dijo.

En el salón Tesorería, el mandatario federal reiteró que se cuenta con "bastantes elementos, pero falta, sí decirles que es un compromiso y los compromisos se cumplen y no hay impunidad".