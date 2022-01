AMLO asegura que no tiene síntomas de COVID-19 y descarta hacerse prueba

Luego de que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, informó que dio positivo a COVID-19 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se reunió con la funcionaria esta semana, pero como se encuentra bien -sin síntomas- no se hará una prueba.

"Me reuní con ella hace como tres días, el lunes o el martes. No tengo síntomas. No (se sigue haciendo pruebas), la verdad es que estoy muy bien y no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba, estoy muy bien".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que ómicron está afectando bastante y sin mencionar nombres comentó que "ya varios los que tienen COVID de esta nueva variante. Afortunadamente están saliendo, algunos con muy pocos síntomas, un poco de calentura, no mucha, garganta, básicamente".

El presidente insistió en que se encuentra bien de salud e incluso dijo que ha regresado a practicar béisbol luego del desgarre que padeció en octubre del año pasado.

"Ya estoy regresando a practicar beisbol, porque me había desgarrado y tarda el desgarre, pero ya estoy mejor, ya estoy caminando, ya estoy bateando y estoy sacando el bate, y pronto voy a incorporarme al equipo de veteranos, para en esta temporada lograr batear arriba de 300".