AMLO asegura que no aumentarán los combustibles pese a guerra en Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que pese a los efectos que puede ocasionar la invasión de Rusia a Ucrania, su gobierno no aumentará los precios de los combustibles ni habrá un alza en el precio de la energía eléctrica, por lo que pidió a la población estar tranquilos por este tema.

"Es importante que se sepa en México, que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles, ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos, por eso".

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que a México "no nos afecta" el alza en los precios del petróleo, pues nuestro país es una de las 20 naciones que cuenta con este combustible fósil en el mundo.

VER MÁS Más países europeos temen una invasión de Rusia

Suecia y Finlandia no tenían algún interés en unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hasta ahora

"Desde luego, se están produciendo desequilibrios, en el mercado de combustibles, por algunas medias que se están tomando, esto ha llevado a que aumente el precio del crudo, la mezcla de petróleo mexicano está en 115 dólares por barril, aunque no llegamos a lo que costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón, que fue el que recibió más dinero por los altos precios del petróleo, pero ya es un precio alto y hay una tendencia de que pueda seguir aumentando".

"A nosotros no nos afecta, esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo, no olvidemos que no todos los países tienen petróleo, tienen petróleo 20 países en el mundo. Nosotros tenemos la dicha, la fortuna, el contar con petróleo, y eso también es importante informarlo, porque si no pues no se da a conocer en los medios de información, logramos detener la caída que se venia dando en la extracción de petróleo", dijo.