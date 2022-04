AMLO asegura que el gobernador de Texas tiene intereses electorales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por haber entorpecido el flujo comercial con inspecciones adicionales de camiones en la frontera, y lo atribuyó a sus intereses electorales.

"Va a seguir pasando porque vienen elecciones, en vez de estar pensando, lo digo respetuosamente, en cómo resolver el problema de la inflación, ya están metidos en la politiquería, incluso violando el derecho internacional", expresó el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador se refirió a las inspecciones que la semana pasada instauró Abbott, quien busca su reelección en noviembre, tras el anuncio del presidente demócrata Joe Biden de eliminar el llamado Título 42, una regla de Donald Trump para deportar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia.

El gobernador texano revocó el viernes las inspecciones, pero el Gobierno de México no intervino en las negociaciones, que recayeron en los gobernadores fronterizos de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, quienes tuvieron que prometer que controlarán el flujo migratorio.

TAMBIÉN LEE ¿Por qué Texas instauró inspecciones adicionales en frontera con México?

Gobernador Greg Abbott califica de 'crisis' la inmigración ilegal y el contrabando de drogas

El presidente de México justificó que no se involucró porque las acciones de Texas son "totalmente contrarias al libre comercio" y "los estados no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero".

"Les diría que son como chicanadas (trampas) de parte del Gobierno de Texas, legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder”, indicó.

“Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de nada, y qué bueno que ya se resolvió y ojalá que no actúen así, no les ayuda”, añadió.

El mandatario comentó "que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del partido republicano y entonces piensan que con eso van a ganarse simpatía, aunque perjudican”.

Denunció que "hay mucha irracionalidad" y que el propósito del mandatario de Texas "es crear conflictos”.

“Con todo respeto, ni un agente municipal hace eso. ¿Cómo un aspirante a ser presidente de la gran nación que es Estados Unidos va a actuar así? Que no se vayan a enojar nada más, que no pierdan el sentido del humor”, manifestó.

Texas y México son importantes socios comerciales y, solo en 2020, intercambiaron bienes y servicios valorados en 177 mil 800 millones de dólares, de los que aproximadamente 89 mil millones fueron exportaciones de México a EUA y 88 mil 700 fueron importaciones procedentes de EUA, según datos de la Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores.