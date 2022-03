AMLO anuncia plan para fortalecer el sistema de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes el lanzamiento del plan del gobierno federal para fortalecer el sistema de salud y garantizar este derecho a todos los mexicanos de manera gratuita, y "dejar un sistema de salud de primer orden".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que con este nuevo plan "que se impulsará tras registrarse un descenso de la pandemia del COVID-19", todas las dependencias del gobierno federal articularán un sistema que beneficiará a los que no cuentan con seguridad social y los más pobres.

En Palacio Nacional, y acompañado por todo su gabinete de Salud, detalló que se garantizará que no falten especialistas, médicos, medicinas e instalaciones, además de que toda la atención será gratuita, "vamos en el compromiso de dejar un sistema de salud de primer orden".

"Es rehabilitar hospitales, centros de salud, equiparlos, de que no falten los médicos, los especialistas, las enfermeras, los trabajadores de salud, que haya médicos todo el tiempo en los centros de salud, de los hospitales, que no sea solo de lunes a viernes y que no se pueda uno enfermar el fin de semana, que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita, ese es el plan", indicó.

INVERSIÓN MILLONARIA

López Obrador calculó que su plan de federalización del sistema de salud "como lo estamos imaginando", necesitará una inversión de 200 mil millones de pesos.

"Tenemos ya el presupuesto, no tengo el dato exacto, pero imagínense si son nada más en compra de medicamentos, 100 mil millones, aunque ahora haya ahorros, más la rehabilitación de hospitales, de centros de salud, equipamiento, la contratación de médicos, de especialistas".

"Yo calculo, en términos muy generales, que nos va a significar una inversión de alrededor de de 200 mil millones de pesos, el dejar el sistema de salud como lo estamos imaginando", indicó.