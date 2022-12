AMLO alista reunión con Biden; planteará tema migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que pedirá a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que apoye con la implementación de programas sociales en países con mayor pobreza para atender las causas de la migración.

En su conferencia matutina, reconoció que "no ha habido mucha voluntad en este sentido de parte de los gobiernos. Hace falta más trabajo para dar opciones a la gente y que no se vea obligada a migrar. Estamos enfrentando el fenómeno migratorio cuidando a los migrantes para que no sean maltratados y hay que buscar una solución de fondo", apuntó.

El presidente insistió en que se deben atender las causas que originan la migración, ya que las personas lo hacen por necesidad.

Recordó que programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro han logrado mantener a la gente en sus lugares de origen en países como Honduras, El Salvador y Guatemala.

Por ello, sostuvo que planteará este tema al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la reunión de enero próximo. Además, el mandatario acusó que existe politiquería en torno a este tema.

Al respecto, recordó que en Navidad llevaron unos camiones de migrantes frente a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

"¿Quiénes envían a estos migrantes? Pues los opositores políticos. Pero es una actitud muy inhumana, porque estamos hablando de una época de bajas temperaturas, entonces, por su fobia a los migrantes, su xenofobia y sus intereses politiqueros se atreven a utilizar el dolor, la necesidad de la gente", señaló.