AMLO alista envío a San Lázaro de reforma para la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este mes podría enviar a la Cámara de Diputados una reforma constitucional para que la Guardia Nacional se convierta en un brazo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y si el bloque conservador la rechaza que asuma su responsabilidad.

"Entonces no quieren y están bloqueando, pero tengo el deber, la obligación de presentar los cambios y si los rechazan que cada quien asuma su responsabilidad", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

El presidente refirió que el bloque conservador ha advertido que no aprobará ninguna de sus reformas porque están en "huelga legislativa", pero insistió en que la reforma debe ser discutida.

"No queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal, a los tiempos de los Garcías Lunas y se corre ese riesgo, nos está costando mucho esfuerzo y trabajo; de la Sedena y Marina para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional, más de 100 mil elementos, con cuarteles, como nunca se había visto y de repente se quede esta institución dependiendo de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad, lo que pasaba y se echa a perder se corporación.

"No queremos construir un Frankestein y es un asunto de responsabilidad, pero por cuestiones politiqueras y bajo la excusa que se va a militarizar el país (…) no se puede que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena, lo que no quieren es que avancemos y se garantice la paz y la tranquilidad con respeto a los derechos humanos", declaró López Obrador.