AMLO advierte acciones a candidatos de EU que maltraten migrantes

Al manifestar que "para que vean lo que se siente", el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya se comenzará actuar en contra de los candidatos estadounidenses que maltraten a los mexicanos que viven y trabajan en ese país.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que los políticos estadounidenses que maltraten a los migrantes, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, no deben de tener los votos de los ciudadanos de origen mexicano.

"Ya vamos a empezar a actuar. Con todo respeto, el que maltrate a los mexicanos que por necesidad se han ido a buscarse la vida a Estados Unidos y que trabajan honradamente para el engrandecimiento de esa nación, los que los maltraten, los discriminen, esos no deben de tener votos de los mexicanos estadounidenses, no, ni el partido que los postula ni el candidato, para que vean lo que se siente. ¡Cómo se va a votar por alguien que se dedica a tratar mal al migrante! "Todos los seres humanos somos migrantes, todos, y la gente no se va de sus pueblos, no abandona su familia por gusto, sino por necesidad, es un derecho humano (…) No podemos permitir quedarnos callados; desde luego, respetuosamente. Pero ya no queremos que agarren el tema migrante, el tema mexicano para sacar votos o pretender sacar votos, porque también ya eso le cae mal a la gente en Estados Unidos", declaró.