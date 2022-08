AMLO acusa que en Canal Once y Canal 22 también lo atacan

Al señalar una "campaña constante" en contra de su gobierno en radio y televisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en medios públicos como Canal Once y Canal 22 también lo atacan "y hasta mienten".

"Y me da mucho gusto que en el Canal 22, en el Once, todos estén en contra. Y son canales públicos y ahí están nuestros adversarios: analistas, conservadores, que no están de acuerdo con la transformación, y enojados y hasta mienten", declaró en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador señaló al analista José Antonio Crespo "de ser capaz de sacar una foto falsa donde estoy con Salinas".

"Y creo que (Crespo) es comentarista del Once ¿O no? Porque debería de seguir ahí. Nadie debe ser censurado, nadie; libertad absoluta, completa", expresó López Obrador al mostrar la supuesta imagen falsa compartida por José Antonio Crespo.

El presidente López Obrador también señaló a Otto Granados, exgobernador de Aguascalientes, de escribir que "cuando se tenía acorralado, sometido a un enemigo en política, creo que hasta citó a Maquiavelo, había hasta que rematarlo porque si no iba a recuperarse y salir adelante". "Tuvo razón y vaya que me dieron duro", agregó.

Comentó que el excanciller Jorge Castañeda dijo que "había que pararme a como fuera", pero "ese sí se disculpó".