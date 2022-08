AMLO acusa 'propaganda negra' contra su gobierno por ola de violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la cobertura informativa de los bloqueos carreteros y quema de vehículos que se registraron este fin de semana en varias ciudades del norte del país, "está como montada" y acusó la existencia de una propaganda negra por parte de la oposición.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que "no hay nada que temer", pues su gobierno "está trabajando y cuidando al pueblo".

Llamó el presidente a la población mexicana a no dejarse manipular y atajar "la propaganda negra" y las campañas de calumnia y el amarillismo.

"Decirle a la gente, vamos bien, no se dejen manipular, es evidente, yo no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto, si se haya articulado, de lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, los conservadores corruptos, sí ayudan en la propaganda negra".

"El señor (Gustavo) de Hoyos que está en Tijuana, que fue de la Coparmex, es un promotor de todo esto y así otros, pero no hay nada que temer, estamos nosotros trabajando y cuidando al pueblo y también porque es bastante la propaganda y hay que atajarla, la propaganda negra, las campañas de calumnia, el amarillismo. Hay que atajarlo, no dejar que corra y hay que informar", expresó.

"Me estás diciendo ahora que en Sonora se difunde de que en Estados Unidos están advirtiendo de que no se venga por la violencia. Está como montado, es propagandístico", agregó.