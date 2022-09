AMLO acusa de 'politiquería' al gobernador de Texas por declarar terroristas a cárteles

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este jueves de "politiquería" al gobernador de Texas (EUA), Greg Abbott, por declarar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga.

"Habría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, si no tiene que ver con el Gobierno federal, pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre utilizan con propósitos electorales lo migratorio y por eso es que toman estas medidas", denunció el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria.

López Obrador se refirió a la orden ejecutiva que Abbott, del partido Republicano, emitió este miércoles para designar como terroristas a los cárteles que trafican fentanilo a Texas, en particular el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El político estadounidense también envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, para exigir que los designe como terroristas en la clasificación federal.

El gobernante mexicano cuestionó la medida del texano y lo vinculó con las políticas antiinmigrantes que ha adoptado previo a las elecciones de noviembre, cuando compite por su reelección.

"Nosotros hemos dicho con mucho respeto que, quien no trate bien a nuestros paisanos, no creo que vaya a contar con votos de mexicanos o de hispanos. Ya las cosas están cambiando, no vamos nosotros, por ejemplo, a permitir maltrato. Todo esto es politiquería", manifestó López Obrador.

El mandatario recordó que "hace como un mes o dos meses, implementó el gobernador de Texas un operativo para revisar los frenos de los tráileres en la frontera", lo que generó "grandes colas, bloqueó la frontera de Estados Unidos con México causando muchísimos daños al comercio".

Por ello, acusó a legisladores y gobernantes en Estados Unidos, "incluso de los dos partidos" de pensar que prácticas como "hacer muros, maltratar a los migrantes y reprimirlos", les va a dar votos.

Pero argumentó "que ya no funcionan esas prácticas porque en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, hay mayor toma de consciencia".

"La gente no se deja manipular y, si el señor quiere reelegirse, debería tomar en cuenta que ahí en Texas, muchos mexicanos, muchos hispanos y en todo Estados Unidos ya no se ve bien que se esté maltratando a los migrantes", sostuvo.

El Gobierno de México y el de Texas han tenido desencuentros este año rumbo a la reelección de Abbott, quien también se perfila como posible aspirante presidencial en 2024.

El mandatario republicano causó disrupción en abril al imponer inspecciones migratorias en los tráileres, lo que paralizó el comercio con estados fronterizos de México, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

Además, Abbott ha enviado en autobuses a cientos de migrantes en los últimos meses a estados que votan por los demócratas.