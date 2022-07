AMLO acusa campaña de desinformación por bache en aeropuerto

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a su regreso a Ciudad de México, tras concluir su gira de trabajo por Nayarit este domingo, fue víctima del bache que se formó en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ya que el avión en el que viajaba tuvo que dar una vuelta para poder aterrizar, pero acusó que el piloto argumentó que se trataba de un "cráter".

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que esta desinformación es parte de una campaña contra el gobierno de quienes no pudieron "atacar" con lo del aeropuerto de Texcoco "y no se les pasa el coraje" de que se haya cancelado ese proyecto y se haya construido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

"Ya veníamos llegando, ya el avión estaba por tomar la pista, y de repente que se desvía y se va a dar una vuelta, y ya bajamos pero antes dice el piloto por el sonido: ‘ofrecemos disculpas pero nada más hay una pista en el Aeropuerto de la Ciudad de México, está cerrada la otra pista porque nos informan de que encontraron -textual- un cráter’", relató.

El presidente López Obrador afirmó que es falso que el Gobierno esté dando un mal servicio en el AICM con el fin de obligar a las líneas aéreas a mudar sus operaciones al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Nosotros no queremos forzar nada, porque sabemos que el Aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto y que se tiene que ir usando de manera natural. Me preocuparía si no se hubiese terminado, pero ya terminado es cosa de que se les quite el coraje y ahí van a ir poco a poco entendiendo la nueva realidad", aseguró.

López Obrador insistió en que alrededor de las operaciones del AICM hay muchas mentiras. "La gente, por ejemplo, no sabe que todo lo que tiene que ver con el equipaje es un asunto de las líneas, no tiene que ver con la administración del aeropuerto, y si le demoran en entregar las maletas pues es la línea, y sin embargo había tortuguismo, toda una campaña", puntualizó.

El mandatario informó que ayer mismo le informaron que su vuelo se demoró en aterrizar no por el bache, sino porque había otro avión en la pista. No obstante, dijo que dio la instrucción de que se reparara el bache de inmediato, por lo que la terminal aérea ya normalizó sus operaciones.