AMLO acusa al INE de ser 'antidemocrático' sobre Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúa de manera antidemocrática, porque no quiere que se sepa que habrá una consulta de revocación de mandato.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que hace falta promover más este ejercicio democrático.

"Es una paradoja, un Instituto que debe promover la democracia, está en contra de la democracia, no quieren que nadie se entere para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador".

TAMBIÉN LEE Ordena INE retirar propaganda sobre Revocación de Mandato

Ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas y auténticos jueces, es lamentable y muy cínico, porque ni los medios de información, nada, no hablan".

Criticó que sus adversarios y algunos dueños de medios de información apuestan por el "golpismo mediático".

"No es que haya un golpe de Estado militar, no, es tener el gobernante que no se les arrodilla, en salmuera, a fuego lento, con guerra sucia permanente con campañas de desprestigio, para socavar la autoridad moral y política, por eso hablo de golpismo, pero no les ha funcionado, ni les va a funcionar".