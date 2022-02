AMLO aclara que no propone ruptura con España

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no hay una ruptura en las relaciones diplomáticas con el gobierno España y que ayer solo habló de una pausa para serenar la relación, porque las empresas españolas abusaron de pueblo de México.

"Lo que dije ayer es: vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hablé de ruptura, no; dije: vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio, repito, no ruptura".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que el Gobierno de México será respetuoso de España, pero no se permitirán más abusos y saqueos como en sexenios anteriores.

El Gobierno español asegura que no existe un freno oficial en las relaciones

"Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el tiempo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado de que en cada sexenio había una empresa favorita de España".

Reiteró que en las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto (PRI), las empresas españolas como Repsol y OHL eran las favoritas.