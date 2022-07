American Society defiende trabajo del embajador Ken Salazar en México

El trabajo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, logró tender puentes entre la clase empresarial de su país con el gobierno mexicano y viceversa, entre muchos otros esfuerzos para garantizar un acercamiento entre ambos países, dijo el presidente de la American Society, Larry Rubin.

Luego de la publicación del New York Times, en la que se dice que el presidente estadounidense, Joe Biden, ve con preocupación la cercanía del diplomático con el mandatario mexicano, tras un discurso en el que Salazar dio a entender que apoya el mensaje de López Obrador en torno a que hubo fraude electoral en 2006, Rubin dijo que el embajador Salazar ha hecho buen trabajo.

"Creo que el trabajo que ha venido haciendo el embajador Ken Salazar, primero ha venido tendiendo puentes entre la clase empresarial y las autoridades mexicanas, y no nada más en el sector comercial, he visto al embajador Salazar trabajando de la mano con todo tipo de líderes".

"Ayudando y apoyando a que las cosas se den mejor y definitivamente, al embajador Salazar le han tocado momentos complicados, económicamente hablando, hemos visto cómo la economía americana se ha venido encogiendo y el mismo caso con la economía mexicana, vemos asuntos pendientes que han sido parte de la agenda binacional", explicó.

Dijo que el embajador apoya tanto a empresarios mexicanos como estadounidenses, por lo que declaró que aplaude los esfuerzos del diplomático.

Durante las sesiones de las Juntas Binacionales Coparmex 2022 México-Estados Unidos, Larry afirmó que "la relación binacional está viviendo un período de ajuste, vimos que Andrés Manuel López Obrador no quiso participar en la Cumbre de las Américas y este tipo de circunstancias entorpecen el buen desarrollo de la relación México-Estados Unidos", en lugar de abonar a la relación.

"Estamos empeñados de que a pesar de que a lo mejor decisiones políticas en México, decisiones políticas en Estados Unidos, la relación comercial sigue en auge, claro no puede uno decir que todo va viento en popa, porque hay grandes oportunidades que México ha dejado de aprovechar, México sigue siendo muy atractivo para la inversión", expuso.

El presidente de la American Society dijo que "no hay que dejar atrás posibles y probables oportunidades que puedan presentar de hoy en adelante.Particularmente un tema en particular que hoy no se está explotando es el tema de la energía, sabemos que el presidente López Obrador considera esta particular industria como estratégica, pero la única forma para desarrollarla al futuro es de la mano de iniciativa privada nacional y extranjera".

Comentó que la "oportunidad del sector energético para México no debe desaprovecharse porque generará una cantidad importante de fuentes empleo bien remunerado e igualmente de inversión y capital a la República Mexicana".

Para aprovechar las oportunidades se debe dar certeza a las inversiones, "si se le da la importancia, seriedad y fuerza que requiere el sector energético, dejaremos de ver apagones en el sureste, falta de agua en el Norte y dejaremos de ver muchas de las problemáticas que se ven en México por no tener un adecuado sistema particularmente en el sector energético, llámese hidrocarburos o petrolíferos", expuso.