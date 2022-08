América gana, gusta y golea en casa de los Tuzos del Pachuca

América despertó, y lo hizo para reafirmar una frase que va impregnada en su historia y esencia: Ganar, gustar y golear... Las Águilas hilaron goleada fuera de casa; esta vez, sobre los Tuzos en el Hidalgo.

Con goles de Alejandro Zendejas, Jonathan Rodríguez y Henry Martín, el cuadro de Coapa aplastó 3-0 a un Pachuca de Guillermo Almada que ofreció una de sus peores actuaciones desde que llegó al banquillo.

Los emplumados borraron otra vez al rival en turno, para poner el ritmo y fiesta en casa ajena. Primero, Zendejas (33’) abrió el marcador con otra buena jugada individual.

Cierto, los de Fernando Ortiz eran ampliamente mejores, pero al minuto 41 el equipo hidalguense firmó su sentencia con la expulsión de Romario Ibarra, por un pisotón sobre el defensor Bruno Valdez.

La noche se pintó aún más azulcrema con la anotación del Cabecita Rodríguez. Buena jugada con Diego Valdés, quien lo dejó frente al arco de Óscar Ustari, para que el uruguayo firmara su tercera anotación como atacante de los cremas.

El equipo hidalguense nunca se encontró, se mostró inoperante y la racha de 21 encuentros (12 victorias y nueve empates) sin caer en casa corría peligro.

La algarabía capitalina se redondeó con la anotación de Martín al minuto 75.

Centro de Richard Sánchez para que La Bomba explotara con un remate de cabeza en el arco del portero argentino.

Con esta anotación, el atacante mexicano se acerca a la Copa del Mundo Qatar 2022; además, ya tomó el liderato de goleo con cinco dianas en ocho juegos; junto a Santiago Giménez, quien ya está en Países Bajos.

No hay cotejo en el que Guillermo Ochoa no aparezca y ayer contra los Tuzos no fue la excepción. En la recta final, el arquero águila hizo su ya tradicional intervención para ponerle sello americanista a una noche redonda para los del "Tano".

Con un juego menos (Santos), tres victorias en fila y cuatro en el certamen, América confirma su despertar, pero nada bastará si no llega la estrella 14 a finales de octubre. Por ahora, las Águilas pueden festejar su funcionamiento y sus contundentes goleadas fuera de casa.

En semana de nueve puntos, el equipo azulcrema lleva seis y va por las últimas tres unidades en juego, ni más ni menos que contra un golpeado Cruz Azul.

Las Águilas buscarán otra goleada el sábado en el Estadio Azteca, en una edición más del Clásico Joven.