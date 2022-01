Ambulantes piden evitar retiros indiscriminados en Torreón

Ambulantes de la zona Centro de Torreón niegan que se busquen conflictos o confrontaciones con la dirección de Mercados y Plazas, esto luego de ser retirados durante la semana pasada y como parte de un proyecto de ordenamiento del sector, que ordenó el nuevo titular de la Oficina municipal, Luis Bretado.

En recorrido realizado durante este fin de semana por El Siglo de Torreón, algunos comerciantes expresaron sentir "sorpresa" con la determinación de las nuevas autoridades, toda vez que se les retiró de espacios como la avenida Hidalgo y sin mayor diálogo previo respecto a las necesidades que deben ser cubiertas para permanecer laborando en sus lugares tradicionales.

Señalaron que "saben ellos desde hace mucho que aquí trabajamos, no molestamos a nadie, si nos piden cubrebocas, poner menos mesas, lo que sea, pues que nos digan… Pero sí nos causó sorpresa pues, que vinieran y movieran a todos, hasta los elotes, todo tiene arreglo y mejor hay que hablar", señaló una comerciante de cubrebocas en la propia avenida Hidalgo, quien para este fin de semana regresó a su lugar tradicional.

CONTROVERSIA EN REDES

El ordenamiento de comerciantes en el primer cuadro de Torreón llamó la atención en redes sociales durante el martes pasado, luego de que los representantes de un puesto de elotes en la Hidalgo denunciaron haber sido retirados por las autoridades de la nueva administración, el hecho derivó en reclamos y comentarios contra la dirección de Mercados y Plazas, además de llamados a que les permitieran reinstalarse.

Por su parte, el jefe de la oficina, Luis Bretado, negó que el retiro del puesto de elotes haya sido definitivo, en su lugar argumentó que era parte de una acción de ordenamiento del comercio ambulante en el Centro, actividad que mantendrán a lo largo de la administración y que busca proteger al comercio establecido, además de, a la propia ciudadanía en general.

Señaló en su momento que "sigue igual todavía, no se les retiró a (Elotes) Parisina, yo no sé qué (ocurrió)…. Malinterpretaron porque ni el dueño estuvo presente, fue un empleado el que recibió el aviso que se presentaran, estamos consiguiendo nosotros que se cumplan los protocolos de sanidad, el muchacho que estaba ahí no tenía cubrebocas, oye si él viene a comprarme un elote y no trae cubrebocas, pues yo no le vendo o yo le hago algo para que no sea así".

Por su parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, no ha dado mayores declaraciones o posturas respecto al tema del ordenamiento comercial en la zona Centro de Torreón.

6

DÍAS

han pasado desde que se retiraron a la

mayoría de ambulantes de la Hidalgo.

Diálogo

Comerciantes de la zona Centro de Torreón piden diálogo con autoridades.

* Llaman a evitar retiros indiscriminados mediante operativos de Mercados y Plazas.

* Se refieren a lo vivido la semana pasada en la avenida Hidalgo, cuando fueron reubicados de la rúa por diversos motivos.

* Argumentan que su labor en la avenida Hidalgo es "rentable", no así en otros puntos.

* Las autoridades tienen un proyecto de reordenamiento del Centro en la presente administración.