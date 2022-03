Alzan la voz por la verdad y la justicia en Torreón

En el marco del Día Internacional de la Mujer y en memoria de mujeres que han sido asesinadas y/o que están desaparecidas, ayer se presentó en Torreón la campaña "Norteñas por la verdad y la justicia", que tiene como fin denunciar que el estado mexicano no ha podido esclarecer los casos de cada una de ellas y tampoco garantizar la verdad y la justicia.

En el "árbol de la esperanza" de la Alameda Zaragoza, retumbaron algunos nombres como el de Luz Adriana, Dora Elba, Wendy Juliana, Liliana Leticia, Laura Valeria, Jovanna Dibanhi, Sandra Yadira, Silvia Stephanie, Alejandra, Tania, María Guadalupe, Rosa Isela, Vanessa Vianey, Sandra Yadira, María Milagros, Dana Milagros, Daysi Viridiana, Gabriela Elizabeth, Elsa Judith y Perla Liliana.

Estuvieron presentes colectivos de familias de personas desaparecidas y defensoras de Derechos Humanos. "Nuestras hijas no son números ni estadísticas, ni folios en un expediente, ni trabajo en una Vicefiscalía, son nuestras hijas, mujeres con sueños, proyectos que les fueron arrancados, mujeres que hoy, no deberían de ser nombradas pero tenemos que seguir nombrando hasta que aparezcan, hasta que el perpetrador de su muerte sea castigado con justicia y que las penas, las sentencias, no sean una burla para las familias.

Hasta que quienes se las llevaron, tengan la valentía de confesar, hasta que la sociedad que se calla tenga la valentía de gritar dónde están, hasta entonces no descansaremos, hasta entonces no vamos a estar completas".

La campaña se realiza en Chihuahua, Nuevo León y Coahuila bajo el lema de "En el Norte las Nombramos" y nació no solo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, sino también para recordar que en pleno siglo XXI, a cientos de mujeres les han sido violentados sus derechos fundamentales.

ALZAN LA VOZ

Es por ello, que defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas estarán compartiendo durante este mes de marzo, en distintos espacios, la historia de mujeres desaparecidas y de aquellas que han sido víctimas de feminicidio.

Buscan sensibilizar a la población y alzar la voz para que haya verdad y justicia y sobre todo, para que casos como los de ellas no se repitan.

En esta campaña participa el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

María Eugenia Arriaga Salomón, miembro del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios ubicado en Saltillo, Coahuila dijo que siempre se está hablando de cifras, pero que ellas quieren contar historias y mostrar los rostros de muchas mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas.

"Las compañeras al estar en la búsqueda dicen que lo que quieren es encontrarlas, pero en realidad también buscan saber qué paso, saber quién fue y obviamente el castigo a los responsables. El gobierno a veces se enfoca solamente en la identificación y quieren cerrar muchas veces los casos de esa manera y no, las familias quieren que se castigue. El acceso a la verdad todavía no se hace por parte de las autoridades y menos la justicia".

ASESINATOS Y DESAPARICIONES

Dijo que el Centro tiene documentados más de 100 casos de mujeres que desaparecieron en Coahuila, pero argumentó que la mayoría no ha denunciado por temor y que los casos ocurrieron entre 2009 y 2013. En total, tienen registrados alrededor de 600 casos, pero son entre hombres y mujeres.

Según las defensoras de Derechos Humanos y de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México fueron asesinadas 3 mil 642 mujeres de enero a noviembre de 2021, es decir, un promedio de 10 mujeres por día. De ese total, 922 mujeres fueron víctimas de feminicidio y de esta cifra, 20 casos ocurrieron en Coahuila.

Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, reporta en México 24 mil 352 mujeres en estatus de personas desaparecidas y no localizadas. De ellos 849 casos son de Coahuila.

Mencionaron que los delitos antes mencionados se limitan a feminicidios y desapariciones, pero que en lo referente a violencia contra las mujeres, se tendrían que considerar otras violaciones a derechos humanos como violencia sexual, abuso sexual, acoso sexual, violencia intrafamiliar, abuso de poder, discriminación, derecho laboral, educativo, de salud, entre otros.