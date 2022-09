Alza en feminicidios es reflejo de la indiferencia de la sociedad: Incide-Femme

El que se sigan registrando feminicidios e incluso que vayan al alza, es una consecuencia de una serie de situaciones, pero sobre todo de la indiferencia de la sociedad, la cual se ha vuelto tolerante a la violencia feminicida, y será hasta que indigne e incluso "asqueé", el que se sigan violentando y matando a mujeres y niñas, hasta entonces los casos bajará, consideró Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas de Violencia en el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos A.C. (Incide-Femme).

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el mes pasado en el país se registró un incremento del 17.5 por ciento en el número de víctimas de feminicidio en relación al mes anterior, en el cual se venía registrando una baja considerada como "histórica".

En el reporte se señaló también a los estados en los que se ha concentrado este delito, listado en el que aparece Coahuila con un total de 17 casos, ocupando el lugar 11, de 12 entidades.

Para Lamont Martínez, de alguna manera cada uno como sociedad ha fallado para que no haya un freno en los casos, desde las familias por no dar ese apoyo (en gran parte de los casos) a las mujeres que son víctimas de violencia; a los vecinos por no denunciar los casos de los que son testigos.

"Porque no estamos siendo capaces ni como sociedad ni como gobierno para frenar, para desmotivar el ejercicio de la violencia, por qué no hemos sabido hacer que los hombres entiendan que es mejor que se relacionen de otra manera con el mundo no solo con las mujeres sino con todo el mundo. El tener la violencia fuera de sus vidas porque eso es lo que les conviene para que no terminen o prófugos o internos en un cereso o muertos", cuestionó.

Reiteró que el problema es consecuencia de un fallo de la sociedad. "Es un fallo de la sociedad en su conjunto, todas las personas, las organizaciones, las instancias que formamos esa sociedad, como es la iniciativa privada, como es el gobierno, la población en general, los padres familia, las vecinas, porque saben y nadie dice nada, todos estamos dando nuestra anuencia para que un día la maten. El día que nos esquiemos de eso y ya no lo permitamos, ese día vamos a ver cómo empiecen a bajar los feminicidios", recalcó.