Alza de accidentes de Torreón: Entre la desacreditación y la realidad

Las cifras de accidentes viales en Torreón cuentan con una drástica variación a la alza entre la administración municipal pasada y la actual, si se toman en cuenta los informes disponibles por el Tribunal de Justicia Municipal y que corresponden a los primeros 5 meses de 2021 y el mismo lapso de 2022, los percances se han disparado en un 130.5 por ciento.

De acuerdo a una revisión de El Siglo de Torreón, el propio Tribunal de Justicia Municipal cuenta con informes detallados respecto a los accidentes viales en los primeros 5 meses de este 2022, faltando únicamente el dato correspondiente al pasado mes de junio, en los cuales se da cuenta que enero tuvo 693 percances, febrero 688, marzo 769, abril 693, mientras que mayo cerró con 710 accidentes, dando un total de 3 mil 553 accidentes.

Por el contrario las cifras del mismo lapso del año pasado muestran números notoriamente bajos, en enero de 2021 se reportaron 289 accidentes, en febrero 277, marzo 359, abril 304 y mayo cerró con 312 accidentes, el total entonces fue de mil 541 percances.

La comparativa entre ambas cifras genera un aumento del 130.5 por ciento, hecho que ha sido ya señalado y justificado por la propia Dirección de Movilidad Urbana de Torreón en este 2022; en febrero pasado se cuestionó al jefe de la oficina, Luis Morales, respecto a dicho contraste que deriva en un aumento claro de percances en este año, al respecto señaló que las cifras del gobierno pasado “no eran reales”.

Entonces señaló que “del 2018 al 2021 hubo una baja del 28 por ciento en el número de accidentes, siempre estuvieron por debajo del mes anterior del mismo año, como si fuera un indicador de calidad, que no lo es, entonces las cifras desde mi particular punto de vista no eran reales”, dijo entonces el funcionario municipal.

También se hizo mención al tema de los accidentes trágicos y los relacionados por el alcohol, mismos que habrían derivado en un ajuste de estrategia preventiva de parte de la dirección a su cargo, se ordenó así el regreso del Operativo Alcoholímetro fijo y se implementaron las detecciones tipo “Radar” en algunas vialidades específicas, tales como la carretera Torreón-Matamoros, Periférico y carretera a San Pedro.

Cabe señalar que, en su momento, El Siglo de Torreón también cuestionó a la autoridad municipal en 2021 respecto a las cifras de accidentes que mantenían un registro bajo y en contraste con la incidencia de tragedias por el consumo de alcohol y el exceso de velocidad, entonces el jefe de la oficina de Tránsito, Alejandro Gutiérrez, explicó que en 2020 la movilidad urbana había bajado de forma “significativa” por el tema de las restricciones por pandemia del COVID-19, dinámica similar a la de los primeros meses de 2021; no obstante admitió que el reto seguía siendo el evitar percances catastróficos y que se relacionaran con el consumo de alcohol, principalmente.

Hasta este miércoles por la tarde la información respecto a los accidentes viales ocurridos durante junio pasado seguía sin ser publicada, esto dentro del portal de Transparencia del propio Tribunal de Justicia Municipal de Torreón.