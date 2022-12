Álvarez Icaza responde a descalificaciones de López Obrador

El senador Emilio Álvarez Icaza respondió a las descalificaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sobre él en la mañanera en donde dijo que "es un farsante completo" y un "hipócrita" que ha estado vinculado al conservadurismo y al panismo.

"Porque al Presidente no le gustó este letrero (López Obrador traidor a la democracia), y se lo repito: farsante los que traicionan su historia; farsante los que traicionan su lucha; farsante los que se llenan con un discurso político y traicionan a la democracia. Y usan los recursos contra los que lucharon ahora en su beneficio", subrayó Álvarez Icaza.

"Y le digo a López Obrador, si le duele esto, piense entonces en la lucha que está traicionando. Se lo digo desde esta tribuna. El abuso de poder que comete, usando los recursos públicos para polarizar, descalificar a los que no piensan como él, es una de las más claras expresiones de abuso de poder y autoridad", subrayó el ex ombudsman capitalino.

Dijo que López Obrador debe entender que "vamos a dar la lucha democrática para defender libertades y derechos todos los días. Le guste o no le gusten los derechos, no es de que le gusten, claro que no le gustan, porque lo que a él le gustan son los aplausos, lo que le gusta es que le den la razón".

Álvarez Icaza, expuso que al Presidente "le gusta ser la única voz y por supuesto que quien piensa distinto es atacado y perseguido. Ecologistas, indígenas, defensores de derechos humanos y todavía tiene el cinismo de llamar al respeto, cuando todos los días insulta y descalifica".

Expuso que hablando de modelos de comunicación pública y política, una de las partes más críticas es la mañanera. "Y la mañanera como instrumento de difusión de programas de gobierno y voy a usar esta tribuna para responderle al presidente López Obrador".