Alumnos toman instalaciones de la Facultad de Agricultura y Zootecnia, exigen mejoras a la unidad

Alumnos de la Facultad de Agricultura y Zootecnia (FAZ) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) mantienen tomadas las instalaciones de la unidad ubicada en el ejido Venecia de Gómez Palacio y advierten que de no recibir respuesta de la rectoría, bloquearán la carretera este viernes.

Desde las 8:00 horas de este jueves, los alumnos cerraron la puerta de acceso principal para exigir una serie de puntos, entre ellos que se mejoren las condiciones del plantel así como el que los maestros acudan a trabajar.

Uno de los estudiantes de octavo semestre, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, detalló que parte de las exigencias está el que se brinde un adecuado mantenimiento a la facultad pues no cuenta ni con agua y las condiciones de los sanitarios no son las mejores así como las de sus aulas.

“Ahorita estamos tomando la escuela los alumnos para exigir la pronta resolución metidos con la administración de FAZ como las malas instalaciones no se les está dando el mantenimiento adecuado, hay muchas deficiencias, no hay agua potable, no hay cafetería los baños están sucios, los salones igual, entonces es eso”, señaló.

Otra de las deficiencias es la falta de apoyo para realizar sus prácticas profesionales, las cuales asegura deben realizarse fuera de la región Laguna como del propio estado.

“También por la falta de apoyo para realizar nuestras prácticas, como estudiantes nosotros, somos ingenieros agrónomos y es muy necesario realizar prácticas fuera de la Comarca Lagunera e incluso del estado. No hay prácticas, nos están limitando nuestra educación y aparte los maestros no dan clases”, expuso.

El vocero de la movilización dijo que desde este ciclo regresaron de forma presencial a la facultad, sin embargo, no todos los maestros han acudido a ofrecer su clase, “simplemente porque no tienen ganas”, lo que los atrasa aún más en su formación.

El alumno comentó que si bien tuvieron un acercamiento con el director de la Facultad, Cirilo Vázquez, a quien le presentarían su pliego petitorio, y esperaban un documento en el que se establecieran ciertos compromisos para liberar las instalaciones, “no confiamos” por lo que mantendrán la medida.

Incluso comentó que para presionar y exigir la atención del rector Rubén Solís Ríos, bloquearán la vialidad este martes hasta obtener una respuesta.