Alumna del Tec Laguna, entre las mejores 50 estudiantes del mundo

Su emprendedurismo, liderazgo y pasión por la inclusión social y educativa llevaron a Edith Esmeralda Medina García a posicionarse entre las 50 mejores estudiantes del mundo, según el Global Student Prize creado hace un año por Varkey Foundation en alianza con Chegg, una empresa estadounidense de tecnología educativa con sede en Santa Clara, California.

La distinción se otorga a aquellos estudiantes excepcionales que tienen un impacto real en el aprendizaje, la vida de sus compañeros y en la sociedad más allá.

Edith cursa la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Laguna y fue seleccionada entre 7 mil estudiantes que se postularon en la segunda edición del Premio Global para Estudiantes. Todos ellos fueron evaluados por sus logros académicos, el impacto que generaron en sus compañeros, la forma en que marcaron la diferencia en su comunidad, cómo superaron los desafíos, cómo encarnan la creatividad y la innovación y su manera de actuar como ciudadanos globales.

El veredicto final del comité evaluador se dio tomando como referencia las contribuciones científicas y tecnológicas que la joven ha implementado a lo largo de sus estudios.

En una primera etapa, Edith forma parte de los 50 estudiantes mejor posicionados y estará participando en la ronda de semifinales donde se elegirán a 10 alumnos y cuyos resultados se darán a conocer el próximo mes de agosto. Posteriormente, se difundirá el nombre de la estudiante o el estudiante que ganará la segunda edición de Global Student Prize. De la región de Latinoamérica y el Caribe, hay estudiantes finalistas de Argentina, Colombia, México, Paraguay, Venezuela, Brasil, Ecuador, Jamaica y República Dominicana, según informó esta tarde mediante un comunicado el Tecnológico de La Laguna.

EDITH Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

En México hay más de 1.5 millones de personas que tienen una discapacidad visual pero solo el 5.4% sabe usar el sistema Braille. A partir de esto, Edith comenzó a trabajar en proyectos o herramientas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad visual y el impacto de sus proyectos la ha llevado a ser reconocida por una gran cantidad de organizaciones nacionales e internacionales. También ha participado en ferias de emprendimiento, ganando prestigiosos premios que le permiten seguir desarrollando un prototipo de su dispositivo.

En la actualidad, ha registrado dos patentes para un "Dispositivo de aprendizaje de Braille interactivo y divertido" que permite aprender dicho sistema de una manera fácil y accesible. La estudiante es autodidacta en Braille y Lengua de Señas Mexicanas, y perfecciona continuamente el diseño de su dispositivo, sabiendo que tiene el potencial de impactar a millones de personas.

SIRVE A SU PATRIA Y AL MUNDO

Fue reconocida por la Unesco en su programa “Historias que Inspiran” por sus proyectos de tecnología accesible, creando el primer club de robótica para niños con discapacidad visual en su país, además de realizar diversas actividades de voluntariado.

Su dispositivo también obtuvo el primer lugar en la Feria de Ciencias e Ingeniería de Coahuila 2021 y es miembro del comité ejecutivo de la Red de Divulgación Científica del Norte de México. Edith Esmeralda también es líder y mentora de un equipo de robótica que participa en la competencia internacional de escuelas secundarias FIRST Robotics Competition (FRC), donde su equipo ha participado desde 2017 y recientemente ganó el primer premio de esta competencia.

Para Edith no hay nada más satisfactorio que servir a su patria y al mundo. Dice que siempre ha trabajado inspirada por sus maestros, sus padres y por el futuro de la nación.

“Si no vives para servir, no sirves para vivir; eso es lo que me motiva a seguir entregando la innovación y la Ciencia al servicio de las y los demás, porque en perspectiva, el servir es un esfuerzo de amor gracias a la suma de los grandes logros”, expresó.

El director del Tec Laguna, José Luis Zapata Dávila, reconoció el importante logro que obtuvo Edith Esmeralda así como su trayectoria altruista y científica. La felicitó y le brindó el mejor de los éxitos durante el camino de esta competencia. “No hay nada que nos llene de orgullo como el saber que nuestras y nuestros estudiantes nos representan con gran dignidad y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional; ¡Enhorabuena!”, concluyó.