'Alito' Moreno responde a solicitud de desafuero

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, respondió a la petición de desafuero que la Fiscalía General de Campeche interpuso en su contra este martes, ante la Cámara de Diputados.

En un video que subió a sus redes sociales, aseguró que "una vez más", el gobierno de Morena demuestra la manera "ilegal, selectiva y autoritaria” en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

"Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México", afirmó.

El líder tricolor, aseveró que "a los tiranos hay que enfrentarlos", motivo por el que no se intimidará ante la petición de su desafuero como diputado federal: "Me han perseguido, espiado y han amenazado, pero las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo obscurito es un rotundo NO".

El dirigente expresó que de Morena no espera justicia. "Espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo", dijo.

Moreno Cárdenas argumentó que "como priista, como opositor y como mexicano, confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre".

Además, el líder nacional del tricolor aseguró que no tiene nada que ocultar. "Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país", indicó.

El presidente nacional del PRI sostuvo que de Morena "lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción, porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio. El peor sexenio de la historia de México".

Reiteró que está dispuesto a dar hasta su vida, "por defender a México y no permitir que instauren una dictadura".

FISCALÍA DE CAMPECHE PIDE DESAFUERO DE DIRIGENTE DEL PRI

Este martes, la Fiscalía General del Estado de Campeche, solicitó de manera formal, ante la Cámara de Diputados, el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito" a efecto de proceder en su contra por aparecer como responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

La petición de declaratoria de procedencia, llegó al recinto Legislativo de San Lázaro en punto de las 13:38 horas, y fue entregado por el Fiscal Renato Sales Heredia.

"Quien tiene que demostrar que legalmente adquirió sus propiedades y sus bienes, es el imputado, no vamos a abundar mucho sobre el contenido de la carpeta, lo que sí les puedo decir es que una de sus mansiones está valuada en más de 130 millones de pesos", expuso en conferencia de prensa.

Recordó que el tipo penal de enriquecimiento ilícito tiene que ver con la desproporción entre los recursos devengados que se obtienen de manera legal y los bienes que se tienen.

"Al costo de la mansión se agregan otros objetos como cuadros, obras de arte, que alcanzan los 50 millones de pesos. Las pruebas son sólidas, puedo decir que del lugar donde se construyó la mansión, casa metro cuadrado que vale 2 mil 500 pesos, fue adquirido a 19 centavos", agregó Sales Heredia.

El fiscal local, explicó que por enriquecimiento ilícito, Moreno Cárdenas podría alcanzar 25 años de prisión, y negó que la solicitud de desafuero se trate de un ataque político.

"No estamos actuando políticamente contra un opositor, estamos actuando técnica y jurídicamente, y si ello tiene implicaciones política, no nos compete", expresó.

También confirmó que la indagatoria tiene que ver con el periodo del priista como gobernador de Campeche, y aclaró que los audios no forman parte de la carpeta de investigación.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, detalló que la petición deberá ser recibida por la sección instructora, para después ser avalada o rechazada en el pleno, proceso que iniciará en el mes de septiembre.

Descartó además, ser promotor de la querella, y dijo que el haber ofrecido una conferencia de prensa para hacer el anuncio "es completamente informativo, me limité a recibirlo y me limité a señalar que la petición llegó a las 13:38 horas de este martes, no estoy promoviendo ninguna denuncia".