Alistan regreso a clases presenciales en La Laguna de Coahuila

El próximo lunes 10 de enero regresan a clases presenciales 116 mil 672 estudiantes de nivel básico del sistema educativo público de la Región Lagunera de Coahuila. Todos ellos, matriculados en 669 planteles de educación especial, inicial, preescolar, primaria y secundaria.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina, informó que en una sexta etapa, el próximo 17 de enero se incorporarán a las actividades presenciales otras 129 escuelas.

La funcionaria recordó que esta semana se arrancó con aprendizaje a distancia, con motivo de la movilidad social generada en las fiestas decembrinas. Aunque no proporcionó cifras, admitió que hubo alumnos que no se presentaron a clases en este formato virtual. "Esta semana no fueron vacaciones, es trabajo pero a distancia y es importantísimo el compromiso de los papás, requerimos cuanto antes disminuir ese rezago académico que sabemos se generó por esta situación tan complicada que se ocasionó por la pandemia.

El lunes 10 de enero regresan a clases presenciales las escuelas que ya estaban trabajando antes del receso de diciembre", apuntó.

La coordinadora pidió a la población escolar no bajar la guardia y continuar atendiendo de forma estricta las medidas sanitarias, para que pueda seguir la reactivación escolar.

Para la reapertura de escuelas, la Secretaría de Educación implementa tres filtros de corresponsabilidad en el hogar, el ingreso a las escuelas y los salones de clase con el objetivo de identificar de forma oportuna casos sospechosos y/o positivos a COVID-19.

Para disminuir el riesgo de propagación de COVID-19 y evitar aglomeraciones, es necesario habilitar todas las entradas de los planteles y establecer horarios escalonados, además de utilizar el cubrebocas. De igual manera debe haber distanciamiento social entre bancas en los salones de clase. Es una distancia libre de 1.5 metros hacia sus cuatro lados.