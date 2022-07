Alistan queja contra jueza por Ley Olimpia en Saltillo

Luego de que se diera a conocer que el juez Jesús Mata Herrera, quien aceptó fotografías íntimas en un caso de divorcio en Saltillo, fue separado de su cargo, la defensa del afectado informó que pese a que ya hay una jueza sustituta, se presentará una queja en contra de ella debido a que ha empezado a incurrir en actos de dilación.

Fue hace unos días que Yessica "NN" fue vinculada a proceso bajo la aplicación de la Ley Olimpia luego de amenazar a su expareja, de nombre Diego, de divulgar fotografías intimas a fin de que perdiera la guardia y custodia de sus hijas en un juicio de divorcio que ambos llevan.

Trascendió que durante el proceso de divorcio el juez Mata Herrera favoreció a Yessica y aceptó las fotografías íntimas como pruebas.

QUEJA

Lo anterior fue dado a conocer durante la audiencia de vinculación por el delito de intimidación sexual contra Yessica "NN", donde se ventiló que además las pruebas fueron extraídas de una laptop propiedad del afectado.

Por lo anterior, Brenda de la Peña, defensa de Diego, en marzo presentó una queja en el Consejo de la Judicatura contra el juez Mata Herrera, por lo que fue destituido el 31 de mayo y se espera que se le inicie un proceso penal o sea inhabilitado.

No obstante, de acuerdo con la defensa, pese a que en su lugar se designó como juez sustituto a Claudia Delfina, todavía no hay cambios en la atención de este caso.

"Se le ha comentado que la esposa de Diego no permite la convivencia para solicitarle una medida de carácter urgente, pero no ha contestado, incluso mejor se han arreglado mi defendido y su esposa de manera personal… no cambia nada", lamentó Brenda de la Peña.

Por lo anterior reveló que también se va presentar una queja en contra de esta jueza.

"Uno de los puntos de la queja es que se tardan mucho en realizar los acuerdos. La ley dice que se deben tardar tres días y ellos se tardan hasta un mes", concluyó.