Alistan convocatoria para renovar comité Secc. 188

Está por lanzarse la convocatoria para renovar el comité ejecutivo de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna de Durango.

La actual secretaria general, Rafaela Zapata Morales, no descarta volver a registrarse para competir por la dirigencia para el periodo 2022-2026.

"Claro que me gustaría y más por el apoyo que yo he visto de los trabajadores, es un sentir que yo he cruzado con los compañeros en donde ellos mismos me han pedido que me quede, que no me vaya, es muy importante para mí recibir sus comentarios, porque veo que están valorando el trabajo que se ha realizado durante estos tres años.

Un trabajo que se realizó con muchas limitantes porque sabemos que tuvimos tiempos muy difíciles, casi dos años de pandemia donde se disputaron muchos trámites ", apuntó.

Mencionó que pese a ello, durante su gestión se lograron asignaciones de plazas, conceptos 30, cambios de código y adscripciones y asignaciones de plazas a personal médico y de enfermería que tenían contratos eventuales.

Mencionó que aunque todavía no hay una fecha específica para la publicación de la convocatoria, el SNTSA aún está en tiempo para darla a conocer.

La actual líder sindical comentó que más allá de que se vea como un proceso de confrontación entre planillas, ella lo percibe como una fiesta de la base trabajadora. "Para que ellos puedan emitir su voto y elegir a su representante sindical, yo invito a todas las personas que tengan este interés de participar, que tengan esta aspiración, que lo hagamos como es, apegados a un estatuto, a un reglamento electoral y que respetemos la decisión de los trabajadores".

Zapata Morales recordó que será el Comité Ejecutivo Nacional quien emita la convocatoria y será hasta entonces que podrán registrarse las planillas y participar en las urnas mil 296 trabajadores y trabajadoras afiliados a la sección 188.