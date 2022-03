Alistan Comité Municipal contra las Adicciones en Torreón

Es probable que en unas dos semanas se de formalidad al Comité Municipal contra las Adicciones (Comca) de Torreón. Se integra por autoridades municipales y estatales, representantes del sector educativo y organismos de la sociedad civil que colaboran en el tratamiento de las adicciones.

El director del Centro Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, Rafael Mora Garza, destacó la importancia de la integración del Comca, dado la problemática actual que se vive en La Laguna en términos de consumo de drogas.

Principalmente porque en los últimos diez años, el 60% de los pacientes que recibió el CIJ son menores de 17 años y la gran mayoría fueron detectados en las escuelas y referidos por el personal docente.

"Este dato es muy importante, porque en estos dos años de pandemia, sí hubo una baja en nuestros pacientes, pero mi preocupación es que de los pacientes que recibimos en esta temporada de pandemia, menores de 17 años es nada más el 25%.

Muchos se dejaron de detectar porque no había clases presenciales, ojalá y fuera porque ya no hay tantos (consumiendo drogas) pero no, las cosas indican que no es así.

¿Qué está pasando?, que no los están detectando porque no han tenido ese acercamiento los profes, dos años de distancia física, de contacto con los alumnos, entonces, pues ahora vamos a tener ese reto encima, reforzar las acciones en las escuelas para poder detectar a esos (alumnos) que ya se nos pasaron y a los nuevos que pueden estar presentando conductas que ya se nos pasaron", declaró.

Mora Garza dijo que otra preocupación es la deserción escolar por lo que una vez que se conforme el Comca, será necesario diseñar alguna estrategia para dar seguimiento a las y los estudiantes que dejaron de asistir a la escuela y conocer los motivos, particularmente en los niveles de secundaria y preparatoria.

Rafael Mora Garza comentó que será necesario que el Comca sesione de forma mensual o bimestral con el propósito de dar seguimiento a cada uno de los planteamientos "y seguir en la misma sintonía".

Hasta ahora, dijo que hay buena voluntad del actual gobierno municipal para la conformación del Comité y para retomar un diagnóstico escolar que el Comca ya presentó en 2019.

Se trató de la aplicación de 12 mil encuestas a estudiantes, padres y madres de familia y personal de docente de nivel secundaria para detectar problemáticas actuales.

La radiografía arrojó violencia familiar, consumo de drogas, riesgos de conductas suicidas y el fácil acceso a las armas. La propuesta era llevar a cabo un programa de prevención de acuerdo a la problemática de cada escuela con personal capacitado, pero desafortunadamente no se puedo cristalizar.

En ese entonces, el proyecto de prevención tenía un costo total de un millón 200 mil pesos para trabajar durante todo el ciclo escolar con 30 mil alumnos y 50 planteles educativos.

Se le otorgaría un apoyo económico mensual a estudiantes del último semestre de la carrera de Psicología (ya capacitados en diversos temas) para que estuvieran de forma permanente en cada plantel educativo y detectar a los menores en riesgo.